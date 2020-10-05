Косецкая в шестой раз подряд стала чемпионкой России по бадминтону

Евгения Косецкая, представляющая Татарстан, в шестой раз подряд защитила свой титул чемпионки России по бадминтону.

На прошедшем чемпионате страны в Гатчине (Ленинградская область, — прим. ред.) она смогла выиграть золотую медаль в личном первенстве. В финале Косецкая одолела соперницу из Москвы Анастасию Семенову.

Также она стала победительницей в парном разряде, где выступала вместе с Алиной Давлетовой из Башкортостана.

В командном первенстве татарстанская сборная заняла второе место. Фото: badmintonrt.ru

Среди мужчин серебро завоевал еще один представитель Татарстана Сергей Сирант. В командном первенстве татарстанская сборная заняла второе место.

Напомним, ранее Косецкая победила на Кубке России, который проходил в Казани.