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Косецкая в шестой раз подряд стала чемпионкой России по бадминтону

13:14, 05.10.2020
Косецкая в шестой раз подряд стала чемпионкой России по бадминтону
Фото: vk.com/fedbadmrt

Евгения Косецкая, представляющая Татарстан, в шестой раз подряд защитила свой титул чемпионки России по бадминтону.

На прошедшем чемпионате страны в Гатчине (Ленинградская область, — прим. ред.) она смогла выиграть золотую медаль в личном первенстве. В финале Косецкая одолела соперницу из Москвы Анастасию Семенову.

Также она стала победительницей в парном разряде, где выступала вместе с Алиной Давлетовой из Башкортостана.

В командном первенстве татарстанская сборная заняла второе место. Фото: badmintonrt.ru

Среди мужчин серебро завоевал еще один представитель Татарстана Сергей Сирант. В командном первенстве татарстанская сборная заняла второе место.

Напомним, ранее Косецкая победила на Кубке России, который проходил в Казани.

СпортОбщество Татарстан
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