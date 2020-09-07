Новости спорта

08:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Косецкая победила в женском одиночном разряде на Кубке России по бадминтону

07:44, 07.09.2020
Косецкая победила в женском одиночном разряде на Кубке России по бадминтону
Фото: badmintonrt.ru

В минувшие выходные в Казани прошел Кубок России по бадминтону. В нем приняли участие 152 спортсмена из 15 регионов страны.

В одиночном разряде у женщин первенствовала представительница Татарстана Евгения Косецкая. В финальном поединке она разобралась с Натальей Перминовой из Самарской области.

Среди мужчин «золото» завоевал Владимир Мальков (Саратовская область/Московская область), выигравший в финале у Сергея Сиранта (Татарстан).

В парных разрядах победу одержали парники Родион Алимов (Башкортостан) и Константин Абрамов (Москва), у женщин чемпионками стали Анастасия Акчурина (Нижегородская область) и Ольга Морозова (Москва). В смешанном парном разряде лучшими были представители из соседней Башкирии Родион Алимов и Алина Давлетова.

Подробнее об итогах турнира можно почитать в материале «Реального времени».

Спорт БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем