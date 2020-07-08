Сабинский район начали спасать от четырех котлованов с битумными отходами

12,6 тысячи «квадратов» земли, загрязненной нефтяными отходами



К ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде приступили в Сабинском районе, близ села Шемордан. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна».

Речь идет о четырех котлованах, заполненных отходами нефтяного битума. Объем накопленных отходов — 1,6 тысячи кубометров. На выполнение строительно-монтажных работ заключен госконтракт на сумму 76,6 млн рублей, генподрядчиком было выбрано ООО «Трейд Металл». На объекте работают 12 единиц строительной техники.

Еще в советские времена здесь работал большой завод по приемке битума, который использовался для дорожного строительства. В 90-е предприятие обанкротилось, и лишь недавно участок встал на баланс муниципалитета. До сих пор здесь остались четыре котлована с остатками битумных отходов.

«Решение этого вопроса было делом чести»

Ильнур Кутдусов, замруководителя исполкома Сабинского района по инвестиционному развитию и поддержки предпринимательства, рассказывал:

— В свое время здесь было предприятие, в 90-е годы оно стало банкротом, и мы получили четыре котлована с остатками битума. Здесь проходит водораздел реки, и грунтовые воды находятся очень близко к земле. Весной талые воды размывали битум по всей территории. Вопрос был глобальным, и силами муниципалитета его решить не удавалось. Но решение этого вопроса было делом чести для руководства района. Совместно с Министерством экологии Татарстана мы сформировали заявку, подали ее в Москву. Ее одобрили, и могу сказать, что теперь в разы улучшится экологическая обстановка в селе Шемордан.

Сейчас идет первый этап работ (технический): вынимается, вывозится и передается на утилизацию загрязненный грунт, отходы битума, демонтируются и вывозятся железобетонные отходы. Там, где грунт загрязнен поверхностно, его вынимают на полметра, а в тех местах, где когда-то стояли накопительные емкости, — на шесть метров.

Потом сюда привезут чистый минеральный грунт, на 20 сантиметров его засыплют плодородным слоем, и завершится все посевом травы, высадкой деревьев и кустарников.

Смертей больше не будет

Гендиректор ООО «Трейд Металл» Марат Галиев рассказал:

— Работы проводятся на территории более 16 тысяч квадратных метров, этот участок в прошлом году был поставлен в реестр накопленного экологического вреда. Реализация проекта имеет большую значимость для Сабинского района. Здесь был даже смертельный случай — в битумных отходах как-то раз утонул человек, ну и, соответственно, дальше продолжаться это уже не могло. Поэтому район принял решение подать заявку на участие в федеральной программе «Чистая страна». Под наш проект было выделено финансирование. Мы закончим этот этап к концу июня. Срок сдачи объекта — до конца года, но надеемся, что закончим раньше.

Когда все загрязненные участки рекультивируют, исчезнет опасность для более чем 6 000 жителей села Шемордан. Ведь опасность этих котлованов заключалась не только в прямой механической угрозе, но и в том, что этот участок находится на водоразделе рек. Грунтовые воды здесь подходят очень высоко, а значит, опасность попадания отходов в водоносные горизонты увеличивается.

Егор Тарнавский, замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана, прокомментировал:

— Программа рассчитана на 1 год, и по итогам всего будет ликвидировано негативное воздействие на людей. Одна из задач нацпроекта «Экология» — ликвидация свалок, и сейчас мы проводим по нему два масштабных мероприятия — работы на этом объекте и рекультивацию в селе Прости Нижнекамского района.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан