На КАМАЗе создали два комитета совета директоров

На КАМАЗе сформировали два новых комитета совета директоров. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.



Так, был сформирован комитет по бюджету и аудиту из трех членов совета директоров, в составе которого — Александр Васильев, Шмид Вольфрам и ставший председателем комитета Михаил Бройтман.

Во второй комитет по кадрам и вознаграждениям вошли Александр Васильев, Виталий Мащицкий и Анатолий Сердюков, избранный председателем.

archive.government.ru (на фото — Анатолий Сердюков)

Ранее совет директоров КАМАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год. Акционеры утвердили это решение.