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На КАМАЗе создали два комитета совета директоров

10:14, 05.10.2020
На КАМАЗе создали два комитета совета директоров
Фото: kamaz.ru

На КАМАЗе сформировали два новых комитета совета директоров. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Так, был сформирован комитет по бюджету и аудиту из трех членов совета директоров, в составе которого — Александр Васильев, Шмид Вольфрам и ставший председателем комитета Михаил Бройтман.

Во второй комитет по кадрам и вознаграждениям вошли Александр Васильев, Виталий Мащицкий и Анатолий Сердюков, избранный председателем.

archive.government.ru (на фото — Анатолий Сердюков)

Ранее совет директоров КАМАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год. Акционеры утвердили это решение.

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