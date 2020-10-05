Жительница Казани пожаловалась на 30-градусную жару в квартире

Жительница Казани Ева Кротова пожаловалась на отопление. По ее словам, из-за горячих батарей в квартире стало невозможно находиться.

Женщина прикрепила снимок с электронного термометра. Устройство показало, что в квартире горожанки почти 30-градусная жара.



«Вот так вот у нас топят в Приволжском районе! Все окна открыты, но в квартире сауна, дышать нечем. И за такое счастье придется платить в конце месяца около 4 тысяч. За что, за постоянные головные боли от духоты? Сколько ни писала обращений, не убавляют отопление», — возмущается женщина.

В комментариях люди разделились на два лагеря: одни согласились и также пожаловались на духоту в квартирах. Вторые советуют автору «не ныть» и либо «радоваться, что вообще не холодно», либо самостоятельно установить терморегулятор.

Напомним, что отопительный сезон в Казани стартовал 21 сентября.

