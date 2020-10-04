В казанском поселке Левченко появился новый спортивный центр

В казанском поселке Левченко открылся спортивный центр «Акт».

Он оборудован всем необходимым для проведения тренировок по кроссфиту, альфа-гравити и тяжелой атлетике. Также в центре возможны восстановительные процедуры.

minsport.tatarstan.ru

Спортивный зал может принять 400 человек в неделю. В субботу, в честь открытия, там состоялись мастер-классы, на которых опытные тренеры рассказали о специальных методиках разминки.

Спортобъект построили благодаря программе частно-государственного партнерства, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

В начале сентября в Набережных Челнах новый спортивный комплекс Cleversport, построенный в поселке ГЭС, получил заключение о соответствии.

