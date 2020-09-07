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В Челнах спорткомплекс Cleversport получил заключение о соответствии

11:17, 07.09.2020
В Челнах спорткомплекс Cleversport получил заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Набережных Челнах новый спортивный комплекс Cleversport, построенный в поселке ГЭС, получил заключение о соответствии.

Его строительство стартовало осенью прошлого года. Двухэтажный комплекс площадью 4593 кв. метров состоит из двух зданий — фитнес-центра и термального комплекса. В тренажерном зале создано 145 мест. Термальный комплекс планируется открыть в 2021 году, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Ранее заключение о соответствии получил спортивный комплекс с бассейном в Нурлатском районе.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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