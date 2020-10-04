Тренер «Ахмата» Талалаев: «По судейству у «Рубина», наверное, будут претензии»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал выездную ничью (1:1) в матче с казанским «Рубином», отметив, что его команда играла лучше соперника и должна была победить:

— Мне очень понравилось, как наша команда играла в первом тайме. Мы приехали в гости к разностороннему сопернику и поставили задачу лишить «Рубин» всех козырей. Чтобы пореже мяч выходил в атаку, особенно во фланги. Нам это удалось. В принципе, за исключением последних 3-4 минут опасности у наших ворот в первом тайме не было.

Во второй половине понимали, что, забив пять мячей в первые 15 минут после перерыва до этого, казанцы выйдут и будут активно играть эти 15 минут после раздевалки. Поэтому у нас был приготовлен определенный план по перестройке схемы. Но настолько были удовлетворены игрой в первом тайме, что не стали это делать. В итоге пожалели, поплатились. В первые 15 минут был гол нам. Как часто в этой жизни говорят: «Сожалеешь не о том, что сделал, а о том, что не сделал».

Что касается игры 11 на 10 — нам не хватило креатива. Есть причина: у нас нет всех креативных футболистов. Роши, Бериша, Исма — все травмированы плюс сюда еще и Семенов, у которого лучшая первая передача. Ребята как могли конструктив в игру внесли. Опять же мы не стали менять схему, только подняли игроков по позициям и продолжили играть также. Было два-три момента, когда, например, Мелкадзе промахнулся мимо мяча, Ильин не дотянулся…

По судейству у хозяев, наверное, будут претензии. Но мне показалось, что Москалев поднял уровень ведения единоборств в РПЛ. Мы не первую игру работаем с ним. Теперь мы уходим от этого уровня балетного футбола, который был буквально недавно, даже в концовке прошлого чемпионата, когда не давали вообще ничего делать. Это не может быть не оценено, потому что единоборства и футбол, это такие же неразрывно связанные понятия, как космос и невесомость. Хотел бы обратить внимание, что дерби вчера прошло при нормальном арбитраже и сегодня ничего вопиющего не было.

Что касается ошибки Богасаваца, когда мы получили гол: если бы не она, то я назвал бы именно Мирослава лучшим игроком матча, потому что он и против Хвичи, и против Макарова, и в середине сыграл очень грамотно и продуктивно для нас, при этом не на своей позиции.

Чем объясняется такая ошибка футболиста в моменте с голом Кварацхелии? Игрок хотел сохранить мяч. И это дилемма для тренера. С точки зрения достижения результата, наверное, нужно было кричать, чтобы он выбивал его в аут. С точки зрения построения игры: за то, что мы делаем на этом этапе, я его поблагодарил. Потому что он пытался сыграть на команду — сохранить мяч и действовать на созидание. Это, наверное, самое сложное, на что не хватает тренерской работы. И на что игрокам не хватает психологической устойчивости.

Мы еще раз разберем этот момент, но наказывать за это не имеет смысла, потому что самое сложное — направить футболистов на нужную игру. Чтобы они не просто выбивали по аутам и не просто грузили длинные передачи, а еще и играли на созидание, когда соперник дает зоны, — приводит слова Талалаева корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Рубин» и «Ахмат» сыграли сегодня вничью на стадионе «Ак Барс Арена». После 10 туров казанцы занимают 9-е место с 15 очками. Грозненцы идут десятыми с 14 очками.