«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом», играя последние 20 минут в меньшинстве

«Рубин» сыграл вничью дома с грозненским «Ахматом» (1:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Казанцы первыми забили гол, когда Хвича Кварацхелия воспользовался нерасторопностью защитника гостей, убежав один на один с вратарем и перекинул мяч через голкипера.

На 68-й минуте игры полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В оставшееся время матча казанская команда провела в меньшинстве и в основном, была занята защитой своих ворот.

Однако, довести дело до победы хозяева не смогли. В одном из эпизодов хавбек «Ахмата» был остановлен Филипом Уремовичем в штрафной площади. После просмотра ВАР, арбитр встречи Владимир Москалев поставил пенальти. Григорий Мелкадзе был точен с одиннадцатиметровой точки и сравнял счет.

В итоге табло казанского стадиона «Ак Барс Арена» зафиксировало ничейный результат — 1:1, который остался таким до конца матча.

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:0)

Голы: Кварацхелия, 53 - Мелкадзе, 80 (пенальти)