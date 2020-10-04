Рыбалка в Актаныше и победа Татарстана в новом конкурсе: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 4 октября

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов заснял на рыбалке природу. Красивыми видами он поделился со своими подписчиками.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин показал, как прошла сегодня сельскохозяйственная и школьная ярмарки, приуроченные к Декаде пожилых людей.

Руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов поздравил тренера по кикбосингу Леонида Шабалина с победой подопечного на соревнованиях.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров тоже поделился с подписчиками радостью — команда Татарстана заняла призовое место по итогам обучающий программы «Системный подход в управлении регионом». Представленный проект был признан лучшим среди шести регионов Приволжского Федерального округа, рассказал он.

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин показал птичку в скворечнике — обитательницу одного из парков Нижнекамска.