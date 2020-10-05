Минпросвещения до конца года разработает новую систему оплаты труда учителей

Минпросвещения разрабатывает новую систему оплаты труда учителей. Об этом рассказал замминистра просвещения России Виктор Басюк.

Систему планируют выработать и вынести на обсуждение до конца года. Изменения будут касаться определений о стимулирующих выплатах. Сейчас есть около 30 видов стимулирующих выплат, среди которых, например, полив цветов.

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Кроме этого будет определена плата за проверку тетрадей. Она может стать не стимулирующей, а компенсационной, передает «РИА Новости».



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