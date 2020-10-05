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В Альметьевске прошла благотворительная мотогонка

03:26, 05.10.2020
В Альметьевске прошла благотворительная мотогонка
Фото: kzngo.ru

В Альметьевске на площадке экстрим-парка прошла благотворительная мотогонка. Собранные средства пойдут в качестве благотворительной помощи в дома-интернаты города.

Мероприятие также считается закрытием мотосезона.

Кроме гонок зрители увидели и выступление местных артистов.

Напомним, летний мотосезон стартовал в Казани в мае. На автодроме KAZANRING для зрителей подготовили показательные дрифт-заезды.

Общество Татарстан
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