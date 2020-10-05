В Альметьевске прошла благотворительная мотогонка
В Альметьевске на площадке экстрим-парка прошла благотворительная мотогонка. Собранные средства пойдут в качестве благотворительной помощи в дома-интернаты города.
Мероприятие также считается закрытием мотосезона.
Кроме гонок зрители увидели и выступление местных артистов.
Напомним, летний мотосезон стартовал в Казани в мае. На автодроме KAZANRING для зрителей подготовили показательные дрифт-заезды.
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