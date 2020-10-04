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Происшествия

В казанском автосервисе сгорел автомобиль

17:19, 04.10.2020
В казанском автосервисе сгорел автомобиль
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В автосервисе в Авиастроительном районе Казани сгорел автомобиль. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

пресс-служба МЧС по РТ

Автосервис на улице Михаила Миля загорелся сегодня днем. В 16:05 пожарные ликвидировали открытое горение на площади примерно 150 кв. м.

Причину пожара предстоит установить дознавателям Государственного пожарного надзора, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

ПроисшествияАвто Татарстан
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