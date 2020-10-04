В казанском театре кукол «Экият» пройдет инклюзивный фестиваль

В Казани на сцене татарского театра кукол «Экият» с 31 октября по 3 ноября пройдет инклюзивный фестиваль «На равных».

В конкурсе примут участие 70 детей со всей страны. Свои таланты представят дети с ограниченными возможностями и без. Конкурсанты в отборочном туре, который пройдет 1 и 2 ноября, представят свои номера в четырех номинациях: «художественное слово», «танцевальное искусство», «вокал», «инструментальное исполнение». Лучшие из них будут показаны 3 ноября на гала-концерте.

kzn.ru

Самому младшему участнику фестиваля — 4,5 года, самому старшему — 18 лет. Ребят ждет обширная культурная программа мастер-классы, экскурсии по городу и многое другое, передает пресс-служба мэрии Казани.

Вчера в театре кукол состоялась премьера спектакля «Старик из деревни Альдермеш» по пьесе Туфана Миннуллина. Подробности — в материале «Реального времени».

