У фигуры «человека в саване» возле казанской «Чаши» появились крылья

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Авторы нового арт-объекта возле центра семьи «Казан» приделали к скульптуре крылья. Так зловещая фигура «человека в саване» превратилась в ангела.

«Это ангел, он борется за чистоту. Ему грустно от того, что люди засоряют такие прекрасные места. Мы хотим показать, что природа стонет от мусора и его надо убирать. Арт-объект — это символ», — цитирует авторов «Татар-информ».

В руках ангела авторы оставили веточки ивы, которые со стороны похожи на лавровые ветви. Ранее фигура «держала в руках» опасную бритву.

Напомним, что в Казани уличные художники установили уже третью фигуру «человека в саване». Первая фигура появилась на пустыре за Дворцом водных видов спорта. Она была разрушена, и через некоторое время на том же месте появился новый «мрачный жнец».

