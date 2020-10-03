«Динамо-Ак Барс» на тай-брейке уступило дома московскому «Динамо»

«Динамо-Ак Барс» проиграло дома московскому «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата женской Суперлиги по волейболу.

Казанские волейболистки уверенно взяли первую партию, но уступили в двух последующих с минимальным преимуществом. В четвертом сете команда Ришата Гилязутдинова собралась и перевела игру на тай-брейк, где точнее оказались гости.

Это первое поражение «Динамо-Ак Барс» в текущем сезоне. Ранее казанский клуб завоевал Суперкубок России, обыграв «Локомотив» из Калининграда.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:20, 26:28, 23:25, 25:23, 13:15).



