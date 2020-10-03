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В Татарстане ночью похолодает до +2-7 градусов

20:39, 03.10.2020
В Татарстане ночью похолодает до +2-7 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики предупредили татарстанцев о похолодании ночью воскресенья.

Так, согласно прогнозу, 4 октября температура воздуха ночью опустится до +2-7 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +14 градусов.

pixabay.com

Сегодня МЧС Татарстана предупредило о тумане ночью. Неблагоприятные погодные условия будут до 9 утра.

В Гидрометцентре РТ также сообщили, что бабье лето подошло к концу. Уже с начала недели в республику придет похолодание.

Общество Татарстан
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