В Татарстане ночью похолодает до +2-7 градусов

Синоптики предупредили татарстанцев о похолодании ночью воскресенья.

Так, согласно прогнозу, 4 октября температура воздуха ночью опустится до +2-7 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +14 градусов.

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Сегодня МЧС Татарстана предупредило о тумане ночью. Неблагоприятные погодные условия будут до 9 утра.

В Гидрометцентре РТ также сообщили, что бабье лето подошло к концу. Уже с начала недели в республику придет похолодание.

