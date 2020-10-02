В Татарстане завершается бабье лето: прогноз синоптиков на выходные и начало недели

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Синоптики предупредили, что бабье лето в Татарстане заканчивается. Уже в эти выходные в республику придут холодные воздушные массы.

В субботу характер погоды существенно не изменится, ночью температура будет держаться в диапазоне +2—7 градусов, местами ожидаются заморозки до -1 градуса. Днем температура поднимется до +15—20. В отдельных районах ночью опустится туман.

В воскресенье осадков также не ожидается, однако в республику придут северные и северо-восточные воздушные потоки. Ночью температурный фон составит +2—7 градусов, днем +9—14 градусов.

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Температурный фон следующей недели будет определять антициклон с севера. Понедельник начнется с ночного похолодания до +1... -4 градусов, днем температура поднимется до +9—14.

Небольшой дождь местами пройдет во вторник, 6 октября. В среду, 7 октября, республика окажется в зоне действия фронтальных разделов с плотной облачностью и дождями, передает Гидрометцентр Татарстана.



Ранее синоптики Гидрометцентра РТ сообщали, что теплая и сухая погода сохранится в республике до конца недели.

