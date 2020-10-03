Пашинян назвал беспрецедентными столкновения в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своем обращении к соотечественникам, что атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по своим масштабам.

«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению», — передает «РИА Новости» его слова. Такие масштабы очень редки в XXI веке.

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Вчера президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский лидер заявил о необходимости срочно прекратить боевые действия и напомнил о призыве участников Минской группы (президенты России, США и Франции) возобновить дипломатические усилия.

