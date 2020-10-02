Путин обсудил с Пашиняном участие боевиков с Ближнего Востока в карабахском конфликте
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Они обсудили сообщения об участии в конфликте боевиков с Ближнего Востока.
«С обеих сторон выражена серьезная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока», — сообщает пресс-служба Кремля.
Путин вновь заявил о необходимости срочно прекратить боевые действия. Он напомнил о призыве участников Минской группы (президенты России, США и Франции) возобновить дипломатические усилия.
Руководители двух стран договорились продолжить контакты «в различных форматах».ОбществоВластьПроисшествия
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