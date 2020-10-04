В Татарстане проходит Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии

В Татарстане проходит Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.



В этом году фестиваль проходит в формате социальной кампании. Энергетическими компаниями проводятся уроки энергосбережения Татарстана для воспитанников детских садов и школьников. А в Казанском энергоуниверситете проводятся уроки энергосбережения для школьников Казани и экскурсии в Центр компетенций и технологий в области энергосбережения.

realnoevremya.ru

В ведомстве добавили, что 15 октября заканчивается прием заявок на региональный этап творческих работ. Подать заявку могут дети и подростки от 6 до 18 лет.



Отметим, что в Казани за прошлый год сэкономили почти 10 млн рублей благодаря энергосбережению.

