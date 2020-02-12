В Казани за прошлый год сэкономили почти 10 млн рублей благодаря энергосбережению

В 2019 году АО «Казэнерго» капитально отремонтировало 31 здание котельных и центральных тепловых пунктов почти на 50 млн рублей. Об этом в ходе отчета мэру Казани Ильсуру Метшину доложил генеральный директор компании Рустам Абдулхаков.

Компания также заменила 12,8 км трубопроводов тепловых сетей на 86 млн рублей и 1,1 км трубопроводов горячего водоснабжения на 3,3 млн рублей. При осуществлении техприсоединения семи объектов к источникам теплоснабжения АО «Казэнерго» выполнены реконструкция и строительство 5,2 км тепловых сетей на 120 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выполнение всех мероприятий по энергосбережению позволило снизить расход природного газа на 1,6 млн куб. м, электроэнергии на 193 тыс. кВт·ч, в денежном выражении экономия составила 9,5 млн рублей.

Ранее в мэрии Казани озвучили планы по развитию инженерной инфраструктуры города. Проектом генплана предусмотрено строительство нового подземного водозабора, полноценной сети дождевой канализации, охватывающей всю территорию застройки города, двух ТЭЦ и 14 котельных.