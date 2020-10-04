В Казани рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом прямо на сцене — видео

В Казани рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом прямо во время концерта. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Концерт проходил в клубе «Эрмитаж». На кадрах видно, что артист и фанат устроили потасовку прямо на сцене. Затем в кадре появились охранники. Один из них скидывает лежащего на сцене парня, второй подхватывает его внизу и уводит.

Сообщается, что после произошедшего Boulevard Depo продолжил выступление.



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