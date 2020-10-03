Следком начал проверку из-за гибели морских животных на Камчатке

Следователи СК РФ по Камчатскому краю начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где замечено масштабное загрязнение акватории.

Сейчас специалисты отобрали дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка. По итогам получения результатов лабораторных исследований, а также проведения процессуальных действий, следствие даст правовую оценку случившемуся.

По предварительным данным, гибель морских животных и изменение цвета воды произошло в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные, передает «РИА Новости».

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что отравление воды произошло из-за утечки нефтепродуктов из коммерческого танкера, которую устранили.

