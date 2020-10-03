Новости общества

17:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Следком начал проверку из-за гибели морских животных на Камчатке

16:06, 03.10.2020
Следком начал проверку из-за гибели морских животных на Камчатке
Фото: instagram.com

Следователи СК РФ по Камчатскому краю начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где замечено масштабное загрязнение акватории.

Сейчас специалисты отобрали дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка. По итогам получения результатов лабораторных исследований, а также проведения процессуальных действий, следствие даст правовую оценку случившемуся.

По предварительным данным, гибель морских животных и изменение цвета воды произошло в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные, передает «РИА Новости».

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что отравление воды произошло из-за утечки нефтепродуктов из коммерческого танкера, которую устранили.

ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также