Два ведущих футболиста «Ахмата» пропустят игру с «Рубином»

Два игрока основного состава «Ахмата» пропустят ближайшую игру команды в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В матче против «Рубина» в Казани грозненский клуб не сможет рассчитывать на полузащитников Антона Швеца и Бернарда Беришу. Оба футболиста получили предупреждения в игре с «Уралом» (2:0) и пропустят встречу из-за перебора желтых карточек.

На неделе «Ахмат» дозаявил для участия в РПЛ двух полузащитников — Артема Поляруса, купленного из «Химок», а также Амира Адуева из французского «Монпелье».

В прошлом году Адуев дебютировал за молодежную сборную России. За «Ахмат» полузащитник будет выступать под игровым номером «6».



Желаем Амиру удачи на футбольных полях и говорим: «Добро пожаловать домой!» pic.twitter.com/BbMBzwLpyD — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 1, 2020

Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится в воскресенье, 4 октября, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 16.30 по мск.

Подробнее о самых интересных событиях предстоящего 10-го тура РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».