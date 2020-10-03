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Два ведущих футболиста «Ахмата» пропустят игру с «Рубином»

09:00, 03.10.2020
Два ведущих футболиста «Ахмата» пропустят игру с «Рубином»
Фото: vk.com/akhmatgrozny

Два игрока основного состава «Ахмата» пропустят ближайшую игру команды в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В матче против «Рубина» в Казани грозненский клуб не сможет рассчитывать на полузащитников Антона Швеца и Бернарда Беришу. Оба футболиста получили предупреждения в игре с «Уралом» (2:0) и пропустят встречу из-за перебора желтых карточек.

На неделе «Ахмат» дозаявил для участия в РПЛ двух полузащитников — Артема Поляруса, купленного из «Химок», а также Амира Адуева из французского «Монпелье».

Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится в воскресенье, 4 октября, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 16.30 по мск.

Подробнее о самых интересных событиях предстоящего 10-го тура РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан
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