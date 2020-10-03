В казанских пабликах обсуждают видео с лежащим на дороге пешеходом
В казанских пабликах в соцсетях обсуждают видео с лежащим на дороге пешеходом. Ролик был снят на проспекте Ямашева.
На кадрах видно, что один человек лежит без движения на дороге. Второй, предположительно водитель остановившегося автомобиля, стоит рядом, держа в руках телефон, и растерянно смотрит по сторонам.
Автор ролика предположил, что мужчина был сбит. Однако в комментариях пользователи уверяют, что не все так однозначно, как выглядит со стороны:
«Водитель остановился помочь, другому человеку стало плохо. Доброту за сбитие уже принимаете» (стиль автора сохранен, — прим. ред.), — пишет пользователь Николай Добролюбов.
Ранее под Казанью разбился 14-летний мотоциклист.
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