Ягудин рассказал, что ему не нравится в работе с Загитовой на шоу «Ледниковый период»

Фото: кадр видео Первого канала

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова вместе с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным стали гостями программы «Вечерний Ургант».

Спортсмены рассказали о работе в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период», в котором они стали ведущими.

Ягудин признался, что его «заводило» то, что Загитова обращается к нему на «вы».

«Это ненормально. Я ребенок внутри, посмотрите на мои видео [...] Я смущаюсь», — сказал ведущий.

В ответ фигуристка в очередной раз отказалась обращаться к Ягудину на «ты», так как по мусульманским традициям к старшим необходимо обращаться на «вы».



В качестве решения Ургант предложил Ягудину принять ислам.

Ранее сообщалось, что первый выпуск нового сезона ледового шоу «Ледниковый период» с Алиной Загитовой выйдет в эфир 3 октября.

