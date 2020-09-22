«Ледниковый период» с Алиной Загитовой выйдет в начале октября

Первый выпуск нового сезона ледового шоу «Ледниковый период» выйдет в эфир 3 октября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.

«Появление шоу именно сейчас очень кстати. Из-за пандемии спортсмены вынужденно пропускают этапы Гран-при, ощущается голод по фигурному катанию», — прокомментировал выпуск нового сезона шоу продюсер проекта Илья Авербух.

Напомним, вести программу будет олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова. Помогать ей будет еще один титулованный фигурист — Алексей Ягудин. Загитова специально занимается со специалистом по постановке речи, поскольку имела проблемы с дикцией.

Фигуристка объявила о годовой паузе в профессиональной карьере в декабре прошлого года в эфире Первого канала.