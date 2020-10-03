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SpaceX за две секунды отменила запуск навигационного спутника третьего поколения

07:20, 03.10.2020
SpaceX за две секунды отменила запуск навигационного спутника третьего поколения
Фото: wikipedia.org / SpaceX

Американская компания SpaceX вновь отменила запланированный на пятницу запуск акеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink.

Старт ракеты с навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III) должен был состояться на мысе Канаверал, однако был отменен за две секунды до пуска, сообщает ТАСС.

pikist.com


Два дня назад запуск ракеты Илона Маска также не состоялся, из-за «необычных показателей сенсоров наземного оборудования» попытку пришлось отменить за несколько секунд.

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