Airbnb выходит на IPO и планирует привлечь около $3 млрд

Сервис Airbnb проведет первичное размещение акций (IPO). Через эту процедуру компания рассчитывает привлечь $3 млрд.

По оценке специалистов Airbnb рыночная стоимость компании после IPO может достичь $30 млрд, сообщает Reuters. По независимой оценке, из-за коронавируса стоимость компании сейчас составляет около $21 млрд.

Публичное размещение акций запланировано на декабрь, но точной даты пока нет.

В августе Airbnb подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для первичного размещения акций.