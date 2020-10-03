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Airbnb выходит на IPO и планирует привлечь около $3 млрд

03:26, 03.10.2020
Airbnb выходит на IPO и планирует привлечь около $3 млрд
Фото: airbnb.com

Сервис Airbnb проведет первичное размещение акций (IPO). Через эту процедуру компания рассчитывает привлечь $3 млрд.

По оценке специалистов Airbnb рыночная стоимость компании после IPO может достичь $30 млрд, сообщает Reuters. По независимой оценке, из-за коронавируса стоимость компании сейчас составляет около $21 млрд.

Публичное размещение акций запланировано на декабрь, но точной даты пока нет.

В августе Airbnb подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для первичного размещения акций.

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