Новости спорта

23:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Синтез» дома обыграл московское «Динамо» в первом матче тура

22:00, 02.10.2020
«Синтез» дома обыграл московское «Динамо» в первом матче тура
Фото: sintez-kazan.ru

«Синтез» дома обыграл московское «Динамо» (11:9) в матче 3-го тура чемпионата России по водному поло.

Первая половина встречи осталась за гостями — 5:4. В третьей и четвертой четвертях казанцы перехватили инициативу и оказались точнее своего соперника. В итоге победа досталась «Синтезу».

В составе казанской команды четырьмя голами отметился Игорь Бычков, еще три мяча на свой счет записал Николай Лазарев.

Завтра соперники проведут вторую игру в рамках текущего тура. Встреча пройдет в Казани в бассейне «Оргсинтез». Начало матча в 18:00 по мск.

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 11:9.


СпортВодные виды спорта Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также