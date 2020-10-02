«Синтез» дома обыграл московское «Динамо» в первом матче тура

«Синтез» дома обыграл московское «Динамо» (11:9) в матче 3-го тура чемпионата России по водному поло.

Первая половина встречи осталась за гостями — 5:4. В третьей и четвертой четвертях казанцы перехватили инициативу и оказались точнее своего соперника. В итоге победа досталась «Синтезу».

В составе казанской команды четырьмя голами отметился Игорь Бычков, еще три мяча на свой счет записал Николай Лазарев.

Завтра соперники проведут вторую игру в рамках текущего тура. Встреча пройдет в Казани в бассейне «Оргсинтез». Начало матча в 18:00 по мск.

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 11:9.



