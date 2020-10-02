В Казани суд пересадил лидера общества инвалидов РТ из СИЗО домой

Фото: "Реальное время"

Сегодня Приволжский райсуд Казани заменил реальный арест домашним председателю татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву. Соответствующее ходатайство было подано сотрудниками 4-го отдела Следкома по РТ, передает журналист «Реального времени».



В СИЗО Ганибаев был водворен в июле по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Уже на тот момент защитники заявляли о серьезных проблемах с его здоровьем. Основанием для ходатайства следствия стало соответствующее медзаключение о наличии тяжелого заболевания у инвалида I группы.

Суд ходатайство удовлетворил, под домашним арестом Ганибаев пробудет минимум до 25 октября. В его деле фигурируют госконтракты на 87,5 млн рублей, однако обвинение ему предъявлено в хищении средств на 1 млн с небольшим.

Как пояснил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Ильбер Латыпов, если первоначально в показаниях руководства ФОМС, в том числе арестованного по другому делу, фигурировали свыше полутысячи якобы поддельных отчетных актов о поставке памперсов и подгузников инвалидам, то почему-то на экспертизу были отправлены лишь 17 из них.