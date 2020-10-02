В Казани суд пересадил лидера общества инвалидов РТ из СИЗО домой
Сегодня Приволжский райсуд Казани заменил реальный арест домашним председателю татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву. Соответствующее ходатайство было подано сотрудниками 4-го отдела Следкома по РТ, передает журналист «Реального времени».
В СИЗО Ганибаев был водворен в июле по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Уже на тот момент защитники заявляли о серьезных проблемах с его здоровьем. Основанием для ходатайства следствия стало соответствующее медзаключение о наличии тяжелого заболевания у инвалида I группы.
Суд ходатайство удовлетворил, под домашним арестом Ганибаев пробудет минимум до 25 октября. В его деле фигурируют госконтракты на 87,5 млн рублей, однако обвинение ему предъявлено в хищении средств на 1 млн с небольшим.
Как пояснил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Ильбер Латыпов, если первоначально в показаниях руководства ФОМС, в том числе арестованного по другому делу, фигурировали свыше полутысячи якобы поддельных отчетных актов о поставке памперсов и подгузников инвалидам, то почему-то на экспертизу были отправлены лишь 17 из них.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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