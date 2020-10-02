Санкционный список Белоруссии будет действовать и в России — Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционный список Белоруссии будет действовать и в России.
Комментарий Марии Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства. В своем обращении Захарова назвала санкционный инструмент «односторонним и нелегитимным, подрывающим прерогативы Совета Безопасности ООН».
«Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — заключила представитель МИД РФ.
Напомним, что Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями касательно ряда белорусских должностных лиц.
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