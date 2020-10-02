Минниханов обновил состав комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции
Президент Татарстана Рустам Минниханов обновил состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Указ опубликован на официальном сайте президента РТ.
Согласно указу, из комиссии выведены Альберт Мавликов, Ренат Тимерзянов, Динар Хамитов в связи с переходом на другую работу.
Их заменят начальник татарстанской таможни Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы Марат Гараев, главный федеральный инспектор Татарстана Виктор Демидов, начальник управления федеральной службы безопасности РФ по РТ Игорь Хвостиков.
Ранее в казанском Кремле рассказали, как формируется Кабмин Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым