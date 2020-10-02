Авиакомпания временно снизила стоимость возврата билетов до 1 рубля

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», снизил стоимость услуги возврата билета до одного рубля. Забронировать услугу по этой цене можно со 2 по 7 октября текущего года для любых рейсов авиакомпании.



Возврат доступен лишь на официальном сайте «Победы»: отказаться от перелета можно в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до вылета.

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«Мы сделали услугу возврата фактически бесплатной, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и защищенно, бронируя билеты в октябре», — приводит ТАСС слова генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова.

Напомним, с 1 октября авиакомпания «Победа» увеличила число рейсов в Москву из Казани.