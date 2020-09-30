Из Казани открываются дополнительные ежедневные рейсы в Москву

С 1 октября авиакомпания «Победа» увеличила число рейсов в Москву (Внуково) из Казани. К полетной программе добавили ежедневные рейсы на самолетах вместимостью 189 мест, сообщает Минтранс Татарстана.

По понедельникам, вторникам, средам и субботам из Казани рейсы будут вылетать в 22.20, прибытие в Москву (Внуково) — в 23.55. Вылет из Москвы запланирован на 20.25, прилет в Казань — в 21.55.

realnoevremya.ru (архив)

По четвергам и воскресеньям из Казани рейсы запланированы на 18.25, прибытие в Москву (Внуково) — в 20.00. Вылет из Москвы (Внуково) — в 16.30, прилет в Казань — в 18.00.

По пятницам из Казани самолет будет вылетать в 09.55, прибытие в Москву (Внуково) — 11.30. Из Москвы (Внуково) вылет — в 08.00, прилет в Казань — в 09.30.

