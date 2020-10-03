Вези в Черемушки меня: топ ностальгических трамвайных вагонов СССР

Трамвай являлся для СССР основным и, можно сказать, флагманским видом транспорта. Он имел огромное значение для передвижения по крупным и не очень городам, а в крупнейших городах являлся главным «дополнительным» к метро транспортом внутри района. Именно на советский период пришелся пик развития систем во многих городах России, Украины, Беларуси и прочих стран бывшего Советского Союза. Сейчас во многих странах СНГ трамвайные системы деградируют — их пытаются заменить линиями автобусов. «Реальное время» вспоминает основные советские вагоны, которые не могут не вызвать приступа ностальгии в любом городе, где трамвай есть или был.

Рижский вагоностроительный завод: МТВ-82 и его «ремейк»

Одним из самых массовых вагонов в СССР 1950-ых годов был МТВ-82. Серийное производство началось в 1947 году на заводе номер 82 в тогда еще подмосковном Тушине. Спустя два года завод вернули к статусу оборонного, а производство передали на Рижский вагоностроительный завод. Там трамваи выпускались еще 12 лет — до 1961 года. В сумме было произведено более 2,5 тысяч единиц МТВ-82. Эти вагоны лишь в единичных случаях дошли до наших дней, в основном — в виде переделанных, служебных вагонов (на пассажирских линиях работали в отдельных городах до конца 1980-ых). Однако вид этой модели знаком многим жителям бывшего СССР, даже родившихся сильно позже 1950-ых годов.

Дело в том, что с в 1961 году РВЗ переделал вагон МТВ-82 и стал выпускать новую модель под названием РВЗ-6. Визуально вагон практически не изменился, были усовершенствованы технические элементы — тормозная и отопительная система, был облегчен корпус вагон. В 1966 году была выпущена модифицированная модель — 6М, в которой изменили элементы конструкции, чаще всего выходившие из строя. В 1974 году была выпущена еще одна «переделка» — модель 6М2, у которой появилась возможность сцепки двух вагонов, что было очень актуальным в условиях роста пассажиропотоков. Производство 6М и его модификаций завершилось в 1987 году, до начала 2010-ых вагоны можно было увидеть во многих городах бывшего СССР. В отдельных городах их можно увидеть и сейчас — например, в Осинниках Кемеровский области, а в некоторых городах РВЗ остались в качестве резервных. Модель легко узнать по характерной одинокой фаре (кстати, у МТВ-82 их было две), паре дверей, мягким сидениям и круглым плафонам освещения. Всего было выпущено около 6 тысяч экземпляров РВЗ-6 и его модификаций.

Привет из соцлагеря: Tatra T3

Другим популярнейшим трамвайным вагоном в СССР являлся, а во многих городах является и до сих пор Tatra T3. Модель — настоящий долгожитель: их выпускали на предприятии ČKD, впоследствии — ČKD Praha в Чехословакии, затем — в Чехии с 1960 по 1999 годы. Было изготовлено около 14 тысяч вагонов, которые ездили по странам, «дружественным» СССР. Помимо самого Советского Союза и, собственно, Чехословакии, также это ГДР, Югославия и Румыния.

Модификаций трамвая было несколько — например, версии для Советского союза, Чехословакии, Восточной Германии, Югославии и Румынии имели отличия. В некоторых случаях это было количество дверей, в некоторых — ширина колеи и расположение пантографа. Выпуск серии для Советского Союза завершился в 1987 году (примерно в то же время, что и РВЗ-6), за это время в СССР появилось около 11 тысяч одинаковых вагонов. В конце 1990-ых, уже на закате существования предприятия, еще несколько вагонов — уже отличающихся по виду — было заказано в российские города, но лишь часть из них была выкуплена.

Tatra T3 активно эксплуатируется в Чехии, Словакии и странах бывшего СССР до сих пор. В большинстве случаев вагоны модернизируют — реставрируют кузов, меняют двигатели, переоборудуют салон. У «Татры» — «классический» внешний вид 1960-ых годов, что делает его заметным на фоне современных трамваев, салон при этом отчасти похож на салон РВЗ.

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Усть-Катавский завод: дать нестоличным городам больше вагонов

Самой популярной из моделей трамваев, когда-либо производившихся на территории России, является КТМ-5, также известный как 71-605 — их было выпущено почти 15 тысяч единиц. Вагон начали производить на Усть-Катавском вагоностроительном заводе еще в 1969 году и выпускали до 1992 года. Разработка велась в условиях нехватки трамваев, особенно — способных работать в сцепке. На тот момент, напомним, РВЗ еще не выпустил модификацию, способную ездить «по два» — оставались только «Татры».

Трамвай оказался более «квадратным», чем приятные и округлые рижские вагоны и «Татры». В основном КТМ разрабатывался для эксплуатации в небольших городах, но впоследствии они стали использоваться практически повсеместно. Вагон легко узнать по трем сдвижным дверям, «одиночным» сидениям (вместо дивана справа в РВЗ-6). Вагоны изначально пытались облегчить и сделать более простыми в эксплуатации благодаря более «массовым» материалам. В итоге модель до сих пор эксплуатируется во многих крупных городах России — например, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске, Омске, Челябинске, Ярославле и Хабаровске.

Пришедший на замену КТМ-5 вагон 71-608 — еще более частый гость на улицах российских городов. Их выпускали с 1988 по 2007 годы, всего — почти 1,5 тысячи экземпляров. В отличие от КТМ-5, тут уже четыре двери. Эти вагоны можно встретить, например, в Перми, Уфе и Владивостоке.

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Ленинградский трамвайно-механический завод: для внутреннего пользования

Наконец, нельзя обойти вниманием и еще одного отечественного производителя трамваев — Ленинградский (Петербургский) трамвайно-механический завод. Предприятие, основанное в 1929 году, было закрыто в 2013 году, но трамваи его продолжают ездить в некоторых городах до сих пор.

Первый из знаковых для завода вагонов — ЛМ-57 — производился в течение 11 лет, с 1957 по 1968 годы. Модель появилась на фоне отставания продукции завода от перспективных рижских вагонов и в основном предназначалась для Ленинграда: из тысячи произведенных экземпляров около семисот осталось в родном городе. Тем не менее, значимые партии ЛМ-57 были переданы в Горький и Ташкент, Магнитогорск, Нижний Тагил и Саратов. Сейчас эти вагоны с «ламповым» дизайном можно встретить в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

На смену этой модели пришел вагон ЛМ-68 — уже гораздо больше напоминавший КТМ-5. Их производили семь лет, было построено почти 700 экземпляров, с 1973 года выпускалась модель ЛМ-68М — модернизированная и более удачная версия — в отличие от изначальной модели, тут устранили проблему с запасом прочности кузова. Их было выпущено около 2 тысяч штук, производство завершили только в 1992 году. Многие трамваи этой модели, прошедшие модернизацию, эксплуатируются до сих пор.

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Максим Матвеев