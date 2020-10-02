«Ак Барс-Динамо» начнет новый сезон матчем в Казани против «Родины»
Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) представила календарь стартовых восьми туров Суперлиги сезона 2020/2021 годов.
«Ак Барс-Динамо» начнет новый чемпионат страны 7 ноября в Казани, где соперником казанцев станет кировская «Родина».
Далее команда Александра Епифанова сыграет дома против «Строителя», «Мурмана» и «Динамо», после чего отправится на выезд к «Сибсельмашу».
Календарь первых восьми туров Чемпионата России 2020/2021 https://t.co/vLMoNrHDGo pic.twitter.com/KlpMjsKPAD— ФХМР (@rusbandy) October 2, 2020
Напомним, ранее Борис Скрынник был переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России.СпортХоккей с мячом Кировская областьТатарстан
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