«Ак Барс-Динамо» начнет новый сезон матчем в Казани против «Родины»

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) представила календарь стартовых восьми туров Суперлиги сезона 2020/2021 годов.

«Ак Барс-Динамо» начнет новый чемпионат страны 7 ноября в Казани, где соперником казанцев станет кировская «Родина».

Далее команда Александра Епифанова сыграет дома против «Строителя», «Мурмана» и «Динамо», после чего отправится на выезд к «Сибсельмашу».

Напомним, ранее Борис Скрынник был переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России.