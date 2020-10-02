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«Ак Барс-Динамо» начнет новый сезон матчем в Казани против «Родины»

14:02, 02.10.2020
«Ак Барс-Динамо» начнет новый сезон матчем в Казани против «Родины»
Фото: vk.com/akbarsdynamo

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) представила календарь стартовых восьми туров Суперлиги сезона 2020/2021 годов.

«Ак Барс-Динамо» начнет новый чемпионат страны 7 ноября в Казани, где соперником казанцев станет кировская «Родина».

Далее команда Александра Епифанова сыграет дома против «Строителя», «Мурмана» и «Динамо», после чего отправится на выезд к «Сибсельмашу».

Напомним, ранее Борис Скрынник был переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России.

СпортХоккей с мячом Кировская областьТатарстан
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