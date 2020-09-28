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Борис Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России

16:28, 28.09.2020
Борис Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
Фото: rusbandy.ru

На выборной конференции Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) выбрали президента организации на предстоящие четыре года.

По результатам голосования делегатами на должность «единогласно» был переизбран президентом ФХМР Борис Скрынник. Он возглавляет федерацию непрерывно с 2009 года. Скрынник также является президентом Международной федерации бенди.

Также в ходе конференции избрали новый состав Исполкома и Контрольно-ревизионной комиссии ФХМР. Отныне в Исполком будет входить бывший тренер «Ак Барс-Динамо» Ильяс Хандаев, который сейчас возглавляет хабаровский «СКА-Нефтяник».

Напомним, ранее стало известно, что «Финал четырех» Кубка России по хоккею с мячом пройдет в Ульяновске.

СпортХоккей с мячом
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