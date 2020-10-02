Названы основные причины отказа казанцев от домашних животных

Сегодня ветеринарный хирург Александра Чернышова озвучила наиболее распространенные причины отказа жителей Казани от домашних животных.



«К сожалению, очень часто к нам поступают бывшие домашние питомцы, с кем-то просто-наигрались, а у кого-то финансовые сложности и хозяева не могут в дальнейшем обеспечить комфортную жизнь своему питомцу», — рассказала эксперт.

По словам Чернышовой, все чаще казанцы при отказе от животных ссылаются на аллергию. По ее мнению, это просто отговорки.

«Многие просто подбрасывают животных в клиники, перекладывая ответственность на врачей», — обратила внимание ветврач.

Чернышова также заявила, что ситуация с кошками и собаками в Татарстане ужасная и бесперспективная. В частности из-за того, что власти не желают сотрудничать с зоозащитниками.

