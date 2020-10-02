Эксперт: «Ситуация с кошками и собаками в республике ужасная и бесперспективная»

Сегодня в Казани на конференции ко Всемирному дню защиты животных ветеринарный хирург Александра Чернышова высказалась о том, работает ли принятый закон о защите животных. По ее словам, ситуация с кошками и собаками в Татарстане ужасная и бесперспективная.

«Я присутствую на подобной конференции уже второй раз, и ничего не меняется. У представителей органов власти нет никакого желания сотрудничать с зоозащитниками. Живодерство процветает, никто их не наказывает. Ситуация ужасная», — заявила Чернышова.

Прокомментировала она и деятельность контактных зоопарков и передвижных цирков: «В свое время в старом аквапарке Казани был какой-то контактный зоопарк — дети оттуда выходили в истерике, потому что животные там буквально умирали на их глазах. Это было до принятия закона, а что сейчас с этим всем?»



«Эти компетенции относятся к Россельхознадзору», — прокомментировал слова Чернышовой начальник правового отдела главного управления ветеринарии кабмина РТ Артур Исмагилов.

Напомним, что 27 декабря 2018 года в России вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».