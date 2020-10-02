Эксперт предупредил об опасности белок в казанских парках

Булат Нуриахметов, ветврач Ветеринарного объединения Казани, предупредил, что белки, обитающие в казанских парках, могут заразить людей бешенством, так как их провакцинировать невозможно.



«У нас этот год оказался совершенно курьезным в плане бешенства для Казани. Доселе мы не встречались с зарегистрированными случаями бешенства у ежей и кротов. Из-за этого приходилось накладывать карантин на определенные районы города», — сообщил Нуриахметов.

Он призвал людей не контактировать с дикими животными, так как они могут быть потенциальными переносчиками бешенства.



Фото: guv.tatarstan.ru

Ветеринар добавил, что любой может обратиться в государственную ветклинику и привить животных от бешенства и других болезней.

Напомним, что в середине июля в дачном массиве поселка Кульсеитово Советского района Казани власти ввели карантин по бешенству, после того как на дачницу напал зараженный крот.



Вакцинацию диких плотоядных животных от бешенства в Татарстане провели в мае.

