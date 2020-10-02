В Минздраве Татарстана заявили, что испытывают перегрузки в работе с пациентами с ОРВИ

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В настоящий момент Минздрав Татарстана испытывает определенную перегрузку в работе с пациентами с ОРВИ. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков:



«Продиктовано это несколькими причинами — сознательность граждан с точки зрения заботы о своем здоровье. Увеличилось количество вызовов — амбулаторная служба выходит практически на каждый случай ОРВИ, а раньше по этому поводу не пришло бы и в голову пациентам врача вызывать. Более того, тот массив информаций по «короне», в том числе и наши пресс-конференции — в любом ОРВИ подозревается коронавирусная инфекция, и речь идет, чтобы мы любого пациента госпитализировали, отвезли на КТ и так далее».

Из-за этого Минздрав решил разгрузить инфекционную больницу и открыть отделение в РКБ, которое будет заниматься медсортировкой таких пациентов и лечением в случае необходимости.