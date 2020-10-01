Путин поручил изучить возможность проведения в России Года Байкала
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность проведения в стране Года Байкала. Отчет по этому вопросу чиновники должны предоставить главе государства до 20 декабря.
«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области и правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала», — цитирует поручение президента RT.
Отвечать за этот проект будут премьер-министр Михаил Мишустин, глава Иркутской области Игорь Кобзев, глава Бурятии Алексей Цыденов.ОбществоВласть
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