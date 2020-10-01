Дмитрий Квартальнов: «Локомотив» — молодцы, но проблема в нас. Должны лучше играть»

Главный тренер казанского «Ак Барса», после третьего поражения подряд в выездной серии, подвел итоги игры с «Локомотивом» (3:4) и серии в целом.

— Досадно, что проиграли матч. Забили три гола — это шаг вперед. Не хватило силенок в третьем периоде, давать гандикап в три шайбы нельзя — мы много пропускаем. Будем исправлять, ничего не поделаешь.

Что общего в поражениях? Все матчи в серии были упорные. Надо работать над тактическими моментами — зона обороны хромает. Во всех линиях нам надо добавлять.



Также специалист отверг предположение, что «Ак Барсу» нужно точечное усиление.

— Выходило четверо нападающих в четвертом звене? У нас хорошая команда. Может, и в пять сыграем, и в шесть.



«Локомотив» — молодцы, но проблема в нас. Мы должны играть лучше. В первом периоде надо было блокировать броски, чтобы шайба не долетала. Нужно ли усиление? Хорошая команда у нас. Будем думать, работать.