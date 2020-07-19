Прокуратура проверит поломку аттракциона «Веселые горки» в Челнах

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Прокуратура Татарстана организовала проверку в отношении предпринимателей, запустивших в Набережных Челнах парк аттракционов. «Веселые горки» сломались прямо во время выполнения очередной поездки.

«По предварительной информации инцидент произошел 18.07.2020 в парке культуры и отдыха г. Набережные Челны. Во время работы аттракциона на нем находились в том числе и дети. Данные о пострадавших не поступали, за медицинской помощью посетители аттракциона не обращались», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Татар-информ» со ссылкой на источники утверждает, что причиной поломки аттракциона стали неисправные крепления кабины вагончика.

Видео инцидента появилось в соцсетях накануне. На нем запечатлен момент, когда незакрепленная передняя часть переднего вагончика задевает ограждение платформы и отлетает в сторону. Правда пользователи стали строить предположения, что оторвало еще одно сиденье на котором был ребенок.