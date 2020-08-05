В Набережных Челнах пожаловались на опасный для психики детей аттракцион, прокуратура начала проверку

В адрес Молодежного парламента Татарстана обратились мамы города Набережные Челны с просьбой обратить внимание на аттракцион в Парке культуры на ГЭС. Об этом «Реальному времени» рассказали в Молодежном парламенте республики.

В заявлении говорится, что в одном из аттракционов в Набережных Челнах юным посетителям предлагают выстрелить в фигуру животного, чтоб та зашевелилась. По мнению общественности, данное развлечение негативно сказывается на психическом здоровье детей, вызывая некорректируемые отклонения.

«Мы считаем, что работа такого аттракциона должна быть проверена соответствующими службами, я, председатель Молодежного парламента Татарстана, лично подала заявление в прокуратуру Татарстана, после чего началась проверка. Прошу поддержать нас в этих мыслях и призвать запретить такие аттракционы в парках Татарстана», — отметила глава парламента Нина Шимина.

Напомним, что не так давно в Челнах прокуратура возбудила уголовное дело о происшествии на аттракционе «Веселые горки», который развалился прямо во время катания детей.