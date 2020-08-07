Имущество заводов Ford в Челнах и Всеволожске подешевело почти в два раза

Фото: Максим Платонов

Имущество заводов Ford в Набережных Челнах и во Всеволожске выставлено на повторные торги. Начальная стоимость оборудования составляет 26,9 млн рублей.

Практически все оборудование продается с дисконтом в 40%, сообщает Российский аукционный дом (РАД).



На продажу выставлено 86 лотов оборудования, каждый продается отдельно. Торги пройдут 28 августа на электронной торговой площадке РАД — Lot-online.

На первые торги выставлялись 112 лотов. Начальная цена составляла 69 млн рублей.

В конце марта прошлого года СП Ford Sollers сообщило о реструктуризации бизнеса в России и закрытии двух производственных площадок в Татарстане и завода в Ленинградской области. С 1 июля 2019 года на базе завода в Елабуге предприятие было перезапущено. Там производят легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

