Марат Башаров проведет в Казани мастер-класс по актерскому мастерству

В Казани актер Марат Башаров проведет мастер-класс для студентов и выпускников театральных вузов, представителей творческих профессий. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Занятие пройдет в малом зале Дома актера имени М. Салимжанова 8 октября с 14.00 до 16.00. Попасть на мероприятие можно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться.

kzn.ru

Мастер-класс будет посвящен актерской игре в кино, импровизации и творчеству. Башаров расскажет, как актеру работать в непростых условиях съемочной площадки, ответит на вопросы, касающиеся профессий актера, кинорежиссера, сценариста.



Ранее в Татарстане потребовали лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста республики.

