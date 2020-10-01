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За смерть трех рабочих владелицу СК «Казанский Фасад» наказали условным сроком

16:20, 01.10.2020
За смерть трех рабочих владелицу СК «Казанский Фасад» наказали условным сроком
Фото: Следком по РТ

К трем годам лишения свободы условно приговорил сегодня Советский райсуд Казани учредителя и бывшего директора ООО «СК «Казанский Фасад» Альфиру Аюпову. Она признана виновной в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.

Такое же наказание суд назначил прорабу ООО Дмитрию Левакову. Вину оба подсудимых признали и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. В результате оно было рассмотрено за один день.

Напомним, 5 марта на объекте в ЖК «Арт Сити» в Казани рухнула строительная люлька с пятью рабочими. Трое разбились, двое получили травмы.

Расследование показало — ни один из пятерки не был официально трудоустроен, обучен работе с подъемником и обеспечен страховочным поясом, а сама люлька имела критический износ и использовалась втайне от Ростехнадзора.

Подробности расследования — в материале «Реального времени».

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